Рекордний урожай: Україна зібрала на 50% більше картоплі, ніж минулого року

У 2025 році урожай картоплі в Україні перевищив минулорічний на 50%. Це стало можливим завдяки збільшенню площ під "другий хліб" на 25% та підвищенню врожайності, спричиненому сприятливою погодою.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", по це повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.

Експерт навів ціни як ключове підтвердження значного зростання виробництва.

"Порахувати, скільки ми виробляємо картоплі, дуже просто. Якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 грн/кг, а минулого року вона становила 20 грн/кг, то маємо, думаю, на 50% більше продукції: виробничі площі розширилися на 25% і врожай завдяки погодним умовам зріс на 25%," — пояснив він.

Зміни в структурі вирощування

Фурдига зазначив, що мобілізація та виїзд населення із сіл призвели до скорочення вирощування картоплі домогосподарствами. Внаслідок цього, виробничі площі під культурою розширюються у фермерських господарствах та агрохолдингах.

Наприклад, у Житомирській чи Вінницькій областях домогосподарства, які раніше садили по 30 га, зараз обмежуються 2 га.

Рекордний імпорт

Коментуючи рекордний імпорт картоплі у 2024–2025 маркетинговому році (понад 123 тис. тонн), експерт пояснив, що це було викликано нестандартною посухою 2024 року, яка призвела до падіння врожаю на 18% (до 17,36 млн тонн). Імпорт був необхідний для задоволення внутрішніх потреб.

Картопля з Єгипту, за його словами, займала лише традиційну міжсезонну нішу (лютий-березень). Крім того, Україна традиційно імпортує насіннєву картоплю з ЄС.

Нагадаємо, станом на середину листопада, якісну картоплю пропонують до продажу по 7–13 грн/кг. Ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 58% нижчі, ніж наприкінці осені минулого року.