Новости
Рекордный урожай: Украина собрала на 50% больше картофеля, чем в прошлом году

картофель
Урожай картофеля в Украине вырос вдвое / Depositphotos

В 2025 году урожай картофеля в Украине превысил прошлогодний на 50%. Это стало возможным благодаря увеличению площадей под "второй хлеб" на 25% и повышению урожайности, вызванной благоприятной погодой.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил директор Института картофелеводства Николай Фурдыга.

Эксперт привел цены в качестве ключевого подтверждения значительного роста производства.

"Посчитать, сколько мы производим картофеля, очень просто. Если средняя отпускная по хозяйствам цена составляет 8 грн/кг, а в прошлом году она составляла 20 грн/кг, то имеем, думаю, на 50% больше продукции: производственные площади расширились на 25% и урожай благодаря погодным условиям вырос на 25%," — пояснил он.

Изменения в структуре выращивания

Фурдига отметил, что мобилизация и выезд населения из сел привели к сокращению выращивания картофеля домохозяйствами. В результате производственные площади под культурой расширяются в фермерских хозяйствах и агрохолдингах.

Например, в Житомирской или Винницкой областях домохозяйства, которые раньше сажали по 30 га, сейчас ограничиваются 2 га.

Рекордный импорт

Комментируя рекордный импорт картофеля в 2024–2025 маркетинговом году (свыше 123 тыс. тонн), эксперт пояснил, что это было вызвано нестандартной засухой 2024 года, которая привела к падению урожая на 18% (до 17,36 млн. тонн). Импорт был необходим для удовлетворения внутренних потребностей.

Картофель из Египта, по его словам, занимал лишь традиционную межсезонную нишу (февраль-март). Кроме того, Украина традиционно импортирует семенной картофель из ЕС.

Напомним, по состоянию на середину ноября качественный картофель предлагают к продаже по 7–13 грн/кг. Цены на картофель в Украине уже в среднем на 58% ниже, чем в конце осени прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб