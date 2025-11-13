В Украине начали снижаться цены на картофель

На этой неделе в Украине начали падать цены на картофель. На прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, но уже в начале этой недели стало очевидно, что при текущем уровне цен реализовать не подлежащие хранению объемы до наступления морозов будет сложно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

Поэтому фермеры к середине недели синхронно снизили отпускные цены, чтобы восстановить интерес оптовиков к своему товару.

В настоящее время в основных регионах производства качественный картофель предлагают по 7–13 грн/кг ($0,17–0,31/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время владельцы картофеля пока не спешат с реализацией имеющихся объемов, ожидая улучшения ценовой ситуации. Сейчас цены на картофель в Украине уже в среднем на 58% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, в сентябре в Украине снизились цены на картофель. Основной причиной стало увеличение предложения на внутреннем рынке, поскольку фермеры в ключевых регионах приступили к сбору урожая поздних сортов.