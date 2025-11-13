Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,00

48,81

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине начали снижаться цены на картофель

картофель
Фермеры синхронно снизили отпускные цены / Freepik

На этой неделе в Украине начали падать цены на картофель. На прошлой неделе производителям еще удавалось удерживать отпускные цены, но уже в начале этой недели стало очевидно, что при текущем уровне цен реализовать не подлежащие хранению объемы до наступления морозов будет сложно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

Поэтому фермеры к середине недели синхронно снизили отпускные цены, чтобы восстановить интерес оптовиков к своему товару.

Фото 2 — В Украине начали снижаться цены на картофель

В настоящее время в основных регионах производства качественный картофель предлагают по 7–13 грн/кг ($0,17–0,31/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время владельцы картофеля пока не спешат с реализацией имеющихся объемов, ожидая улучшения ценовой ситуации. Сейчас цены на картофель в Украине уже в среднем на 58% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, в сентябре в Украине снизились   цены на картофель. Основной причиной стало увеличение предложения на внутреннем рынке, поскольку фермеры в ключевых регионах приступили к сбору урожая поздних сортов.   

Автор:
Татьяна Гойденко