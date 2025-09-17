Цены на картофель в Украине снижаются: на рынке наблюдается увеличение предложения

В Украине началось активное снижение цен на картофель. Основной причиной является увеличение предложения на внутреннем рынке, поскольку фермеры в ключевых регионах приступили к сбору урожая поздних сортов. Сейчас стоимость картофеля в Украине в среднем на 18% ниже, чем в прошлом году в этот же период.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные EastFruit.

Согласно последним мониторингам, цены на картофель сейчас колеблются в диапазоне 9–16 грн/кг, что в среднем на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Покупатели стали более требовательными к качеству: фермерам становится все сложнее реализовать мелкий картофель. В то же время большой спрос наблюдается на оптовые партии среднего калибра.

Участники рынка не ожидают роста цен в ближайшее время, поскольку объемы урожая достаточно велики. Увеличение предложения вынуждает украинских фермеров снижать цены на новый урожай.

Напомним, в 2025 году в Украине увеличились посевные площади под картофелем и урожайность этого корнеплода, но на оптовых рынках цены остаются умеренными. Самый выгодный период для закупки картофеля на зиму – с конца сентября до середины октября.