Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине продолжают снижаться цены на картофель: какие причины

женщина, картофель, магазин
В Украине падают цены на картофель. / Freepik

Цены на картофель нового урожая в Украине продолжают снижаться. Главная причина – улучшение погодных условий и активизация уборочных работ в большинстве регионов. Это привело к значительному увеличению предложения картофеля на внутреннем рынке, но цены на овощ превышают прошлогодние на 23%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков Еast Fruit.

По словам производителей, основной фактор падения цен – сезонный фактор, когда объемы предложения растут каждый день. При этом качество предлагаемого картофеля часто является невысоким, что также оказывает давление на цены.

Следует отметить, что во второй половине июля прошлого года цены на картофель были в среднем на 23% ниже, чем сейчас. Аналитики не исключают, что негативные ценовые тенденции сохранятся и дальше из-за дальнейшего постепенного увеличения предложения на рынке.

Напомним, в начале июня в Украине было зафиксировано резкое удорожание картофеля прошлогоднего урожая. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции. Несмотря на это, спрос на картофель был стабильно высоким.

Автор:
Татьяна Ковальчук