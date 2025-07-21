В Украине продолжают снижаться цены на картофель: какие причины

Цены на картофель нового урожая в Украине продолжают снижаться. Главная причина – улучшение погодных условий и активизация уборочных работ в большинстве регионов. Это привело к значительному увеличению предложения картофеля на внутреннем рынке, но цены на овощ превышают прошлогодние на 23%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков Еast Fruit.

По словам производителей, основной фактор падения цен – сезонный фактор, когда объемы предложения растут каждый день. При этом качество предлагаемого картофеля часто является невысоким, что также оказывает давление на цены.

Следует отметить, что во второй половине июля прошлого года цены на картофель были в среднем на 23% ниже, чем сейчас. Аналитики не исключают, что негативные ценовые тенденции сохранятся и дальше из-за дальнейшего постепенного увеличения предложения на рынке.

Напомним, в начале июня в Украине было зафиксировано резкое удорожание картофеля прошлогоднего урожая. Цены выросли из-за сокращения предложения на рынке и завершения сезона реализации старой продукции. Несмотря на это, спрос на картофель был стабильно высоким.