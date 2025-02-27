Как три года войны повлияли на экспорт, урожай и возвращение земель в севооборот

За время полномасштабной войны с РФ Украина существенно изменила экспортные маршруты, торговые партнеры и подходы к сельскому хозяйству. Страна построила дополнительную инфраструктуру на Дунае, переналадила экспорт из стран Азии и Африки в ЕС и увеличила долю масличных в севообороте. Вдобавок, война создала проблему разминирования прифронтовых и деоккупированных территорий, а также возвращения в севооборот этих земель. Delo.ua приводит статистику, позволяющую оценить изменения в этих отраслях экономики.

Экспорт до сих пор не возобновился до показателей 2021 года

Полномасштабная война в Украине оказала существенное влияние на экспорт из Украины, который до вторжения базировался на морских перевозках из портов Черного и Азовского морей. Сразу с началом агрессии Россия заблокировала десять из тринадцати украинских портов. Четыре из них оказались в российской оккупации: два на Азовском море (Бердянский и Мариупольский), два — в акватории Черного моря (Скадовский и Херсонский). Херсонский порт был освобожден в ноябре 2022 года, но он до сих пор не работает из-за приближенности к зоне боевых действий. Из-за сложной ситуации с безопасностью также не функционируют порты Николаева, Ольвии и Очакова.

В начале вторжения страна могла рассчитывать только на речные порты Дуная, где глубина у причалов позволяет принимать морские суда. В первые годы войны украинский бизнес инвестировал значительные средства в развитие дунайских портов, что позволило существенно увеличить их мощности. В частности, порты Измаила, Рени и Усть-Дунайска утроили объемы перевалки грузов.

Удержать экспорт сельхозпродукции в течение 2022-2023 гг. частично позволила "Черноморская зерновая инициатива" с участием Турции, ООН и РФ. Благодаря ей продовольствие некоторое время поставлялось из Украины на мировые рынки для предотвращения голода в странах Африки и Азии, пока Россия в одностороннем порядке не вышла из соглашения.

С тех пор работа украинских экспортеров зависела от сил обороны Украины, которым удалось "свернуть" активность российского флота в Черном море. Они же в 2024 году создали предпосылки для восстановления свободного морского экспорта, без согласований и проверок россиянами украинских судов — не только с зерном, но и с другими сырьевыми товарами. Сейчас Украина свободно экспортирует сырье и товары через три порта Большой Одессы: "Одессу", "Черноморск" и "Южный", через которые движется большая часть грузов. Сейчас порты на Дунае недозагружены, но в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности Украина может снова перенаправить через них экспортные потоки.

Общая динамика экспорта из Украины за годы полномасштабной войны выглядит следующим образом:

Год Объем экспорта, $ млрд Изменение к предыдущему периоду 2021 68,1 — 2022 44,2 -35% 2023 36 -19% 2024 41,6 +15%

Источник: Государственная таможенная служба

Несмотря на начало полномасштабной войны, структура наиболее экспортируемых из Украины товаров не изменилась. Зерно и металл остаются его ключевыми товарами. Хотя за три года российской агрессии металлургия потеряла более 60% объемов производства, она остается отраслью №2 в украинском экспорте. Поэтому рост доли продукции АПК в общем экспорте связан не столько с успехами сельхозпроизводителей, сколько с убытками металлургов.

Год Продовольственные товары, доля в общем экспорте Металлы и изделия из них Машины, оборудование и транспорт 2021 38% 20% 7% 2022 53% 14% 10% 2023 61% 11% 8% 2024 59% 11% 8%

Источник: Государственная служба статистики

Изменилась и география экспорта: Польша стала крупнейшим импортером украинских товаров, в то время как Китай, являвшийся потребителем украинских товаров №1 в 2021 году, опустился на четвертую строчку. Экспорт в Россию заменили поставки в такие европейские страны как Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария и Молдова.

Проблемой отправки товаров с добавленной стоимостью остается остановка контейнерных перевозок судами, произошедшая в феврале 2022 года. С начала 2024-го Украина пытается приобщить контейнерные перевозки к работе черноморского коридора, но более или менее регулярные перевозки контейнеров начались в конце года.

Большой бизнес за время войны также взял курс на самостоятельное обеспечение экспорта. Например, "Континентал фармерз групп" уже во время полномасштабной войны запустил и активно развивает собственный трейдинг сельхозкультур. Это позволило компании покупать агропродукцию как непосредственно у фермеров, так и в портах.

"Если раньше наш основной фокус был на продажах трейдерам в порту, то сейчас мы работаем напрямую с клиентами в конечных портах назначения. Это позволило нам открыть новые экспортные рынки и сфокусироваться на потребностях покупателей, в частности, по сертификации и формированию партий", — рассказал Delo.ua гендиректор компании Георг фон Нолкен.

Также "Континентал" развивает и собственную железнодорожную логистику, приобретя в прошлом году 250 вагонов-зерновозов. Сейчас компания управляет перевозками самостоятельно без привлечения экспедиторов, что значительно повышает ее эффективность и гибкость в логистических процессах.

Фермеры переориентировались на масличные культуры

Война оказала существенное влияние и на урожай основных сельскохозяйственных культур. После рекордного урожая в 2021 году, украинские аграрии готовились закрепить успех в 2022-м. В начале февраля 2022 года Госметеостат отчитывался об удовлетворительном состоянии озимых и достаточном количестве влаги в почве, но полномасштабная война сделала невозможным сбор урожая на значительной части территории Украины.

С началом полномасштабной войны украинский агросектор резко сократил расходы на посевную и защиту почв, резко снизил нормы расхода удобрений. Это произошло не только из-за непонимания перспектив воюющей страны, но и из-за блокады портов и внешней торговли, вследствие которой просто прекратился импорт удобрений, СЗР и других важных товаров. Уже в середине 2022 года импорт стабилизировался, но тренд на минимизацию затрат в растениеводстве сохранялся до 2023-2024 гг., а в прифронтовых регионах продолжается и по сей день.

Чтобы получить максимальную рентабельность обработки земли, многие фермеры перешли на выращивание масличных культур вместо зерновых: подсолнечник и соя частично сменили на полях кукурузу и ячмень. Такая трансформация имела смысл, поскольку тонна масличных стоит в среднем в 2-2,5 раза дороже тонны зерновых (24 тыс. грн за тонну подсолнечника против 9550 грн за тонну пшеницы в текущих ценах), а затраты на их логистику одинаковы.

Другим вариантом увеличения рентабельности агробизнеса является увеличение доли переработки агропродукции. Например, агропромышленный холдинг "Астарта" за последние три года войны не заходил в новые сегменты, углубляя добавленную стоимость и продлевая цепочку продукции с созданием добавленной стоимости. Об этом изданию Delo.ua рассказал коммерческий директор "Астарты" Вячеслав Чук.

"Углубление осуществляется через более глубокую переработку, например, сои. Продление цепочки означает, что мы взяли на себя риски и ответственность за доставку продукции на рынки наших конечных потребителей. Учитывая, что некоторое время эти логистические маршруты были разорваны, мы самостоятельно обеспечивали все процессы — соответствующую фасовку, фрахтование, транспортировку к клиенту".

Кроме того, за время войны компания снизила количество посредников на пути ее продукции к конечному потребителю. Сейчас те производители, кто этого не делал, вынужден или инвестировать дополнительные средства в бизнес, или терять средства.

Резкие изменения посевных площадей под разными культурами привели к скачкам спроса и ценам на разные сельхозкультуры в 2022-2024 гг. Однако к 2025 году ситуация несколько стабилизировалась, а рынок нашел баланс севооборота: выращивание кукурузы снова стало рентабельным, а доля масличных увеличилась по сравнению с довоенным 2021 годом.

Год Валовой урожай, млн тонн Пшеница, млн тонн Кукуруза, млн тонн Подсолнечник, млн тонн Средняя урожайность по всем культурам, тонн/га 2021 106 32,4 41,9 16,5 45,7 2022 71,9 20,5 26,5 10 35,4 2023 81,4 21,6 31 9,6 38,6 2024 74 22,3 24,2 8,8 37,2

Источник: Министерство аграрной политики Украины

Разминирование будет длиться десятилетиями

Всего за три года Украина стала самой заминированной страной в мире. Почти треть территории в границах 1991 года загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами, что делает ее опасной для проживания людей.

Наиболее заминированными остаются:

Харьковская область — до 10 тыс. кв. км (общая площадь области – 31,4 тыс. кв. км);

Херсонская – до 7 тыс. кв. км (28,5 тыс. кв. км);

Николаевская – до 1,5 тыс. кв. км (24,6 тыс. кв. км).

Точные данные по Донецкой области отсутствуют. Известно, что на подконтрольной украинским властям территории Донбасса требует разминирования 61,500 тыс. га только сельскохозяйственных земель. Это примерно 615 кв. км.

Динамика разминирования за последние годы:

Год Площадь потенциально заминированных территорий, тыс. кв. км Уменьшение за год, тыс. кв. км Весна 2022 года до 200 - Начало 2023 года 174 ≈26 Начало 2024 года 156 18 Начало 2025 года 139 17

Источник: Верховная Рада Украины

На потенциально заминированных территориях Силы обороны Украины и операторы противоминной деятельности проводят нетехническое обследование, позволяющее определить свободные от взрывоопасных предметов участки. Фактическое разминирование загрязненных мин и снарядов территорий выполняют подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Эти площади всегда меньше потенциально опасных: в прошлом году, например, разминировано 2,1 тыс. кв. км и уничтожено более 133 тыс. мин и снарядов.

Сейчас в Украине работает 73 оператора противоминной деятельности, которые используют более 200 машин для разминирования. Часть из них – украинского производства.

В 2025 году правительство планирует обследовать еще 31 тыс. кв. км, сократив потенциально заминированные площади до более чем 100 тыс. кв. км. К 2033 году Украина будет стремиться вернуть в использование 80% территорий, подвергшихся непосредственному влиянию войны.

Что касается сельскохозяйственных земель, то по состоянию на конец 2024 года пиротехники обследовали более 318 тыс. га (3,18 тыс. кв. км) пашни. В использование аграриям возвращено более 285 тыс. га (2,85 тыс. кв. км) земель сельхозназначения.

К гуманитарному разминированию прилагается и частный бизнес. Например, компания "Нибулон", большая часть зембанка которой сконцентрирована на юге Украины, за время полномасштабной войны успешно вернула в обращение 5,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. Первоначально разминирование земель собственными силами было для нее вынужденной мерой стабилизации деятельности. Однако сейчас "Нибулон" готов предоставлять услуги по очистке от взрывоопасных предметов всем желающим – как аграриям, так и другим предприятиям или организациям. За три года гуманитарное разминирование стало одним из ключевых направлений работы агрокомпании.

В зависимости от методологии оценки окончательное разминирование территории страны может занять от 10 до 700 лет. Всемирный банк уточняет, что разминирование квадратного метра земли стоит $2-8, то есть очистка всей Украины потребует примерно $37,5 млрд.