Один из крупнейших в мире операторов контейнерных перевозок возвращается в Украину

Французская компания CMA CGM, входящая в тройку крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок, возвращается в Украину.

Об этом пишет ЦТС.

Отмечается, что в конце января французская линия открывает сервис Odessa Express (ODX) между Одессой, Пиреем и Стамбулом. На сервисе будут задействованы два судна, Lila Canada емкостью 1118 TEU и TJ Orhan емкостью 1550 TEU.

По предварительным данным, первый рейс TJ Orhan из Пирея намечен на 24 января, транзитное время в Одессу составит четыре дня.

С середины января возобновить сервис между Турцией и Украиной планирует еще одна линия – Medkon Lines.

Отметим, что в Украине работает ООО «СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина» — линейный агент французской судоходной компании СМА CGM, одного из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире. Представительства СМА Си Джи Эм Шиппинг Эдженсиз Украина находятся в Одессе и Киеве.

CMA CGM станет вторым крупным оператором, который вернется в Украину с собственными судами после Mediterranean Shipping Co. (MSC). Так, в июле, контейнеровоз Levante прибыл в одесский порт – это был первый рейс MSC с начала февраля 2022 года.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз с начала полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

А 21 апреля в один из терминалов Одессы пришвартовался контейнеровоз Pros Hope, который без остановок приплыл из Китая.

Добавим, что с конца мая немецкая контейнерная линия Hapag-Lloyd начала предлагать перевозку в украинские морские порты.