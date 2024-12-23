Кабмин выделил 50 млн евро от ЕС на обновление и ремонт портовой инфраструктуры

Кабинет Министров Украины направил 50 млн евро бюджетной поддержки Европейского Союза на ремонт и улучшение портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Какие работы запланированы

Отмечается, что помощь будет способствовать восстановлению ключевых объектов портовой инфраструктуры, поврежденных в результате агрессии Российской Федерации против Украины.

В рамках этой инициативы средства будут направлены на поддержку функционирования и развития морских портов, капитальный ремонт путепровода ГП "Одесский порт", а также обустройство и защиту объектов портовой инфраструктуры.

"Это весомый вклад в постоянное функционирование украинских портов, которые, несмотря на военные вызовы, продолжают свою работу и наращивают тоннаж грузооборота. Благодаря этому мы остаемся надежным партнером и продовольственным гарантом для многих стран мира", — отметил замминистра Тимур Ткаченко.

Напомним, аукцион по продаже шести морских судов Украинского дунайского пароходства, запланированный на 13 декабря, не состоялся из-за отсутствия заявок. Пароходство выставило корабли одним лотом по стартовой цене 440 млн грн, но заинтересованных покупателей не нашлось.

В УДП объяснили, что содержать морской флот экономически нецелесообразно.