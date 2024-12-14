УДП не смогло продать свой морской флот

Аукцион по продаже шести морских судов Украинского дунайского пароходства (УДП), запланированный на 13 декабря, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом говорится на сайте госзакупок.

Пароходство выставило корабли одним лотом по стартовой цене 440 млн грн, но заинтересованных покупателей не нашлось.

В УДП объяснили, что содержать морской флот экономически нецелесообразно. Из шести судов, выставленных на продажу, только два сухогруза — "Вилково" и "Измаил" — рабочие и готовые к эксплуатации. Каштелу", "Килия" и "Рени" — находятся в нерабочем состоянии и уже много лет простаивают.

В пароходстве предполагают, что потенциальные покупатели ждут снижения цены.

"Покупатели, наверное, выжидают еще большего снижения цен. Мы вышли с предложением реализации морского флота еще пол года назад. Из-за бюрократических проволочек (не по вине предприятия) потеряли время, клиентов, которые интересовались покупкой. Теперь имеем то, что имеем. Но то, что первый аукцион не состоялся не катастрофически. Первый аукцион это сигнал рынка, что УДП действительно готово продавать. что нам не разрешат продажи чисто по политическим причинам", — рассказали в УДП в комментарии для USM .

Там отметили, что начали подготовку к продаже еще полгода назад, но из-за бюрократических проволочек потеряли время и заинтересованных клиентов.

Пароходство также рассматривает возможность продажи судов не единственным лотом, а отдельно, но окончательное решение еще не принято.

"Государство должно получить справедливую цену за актив. Если пока нет предложений, подождем. Продавать ниже балансовой стоимости мы точно не собираемся", — подчеркнули в УДП.

Сообщается, что предприятие продолжит работу над подготовкой к следующему аукциону, анализируя все доступные варианты продаж.

Что известно о морских судах УДП

Отметим, что все шесть выставленных на продажу сухогрузов однотипны. Они построены на заводе в городе Виана-ду-Каштелу (Португалия): одноименное и Измаил — в 1992 году, а остальные четыре — в 1993 году.

Суда имеют длину 82,94 метра, ширину 15,5 метра, высоту борта – 7,1 метра, осадку 5,67 метра. Их валовая емкость составляет 2977 тонн, чистая емкость – 1490 тонн. Корпуса изготовлены из стали.

Все суда предназначены для генеральных грузов и имеют флаг Украины. Пять из них, по данным сервиса MarineTraffic, находятся в порту Измаила, а "Рены" — в порту Тузла (Мраморное море, Стамбул, Турция).

Напомним, УДП выставило весь морской флот на продажу 5 декабря. Предприятие добавляет, что вечно держать суда в отстое со значительными ежемесячными расходами на содержание также не является для него вариантом, и указывает, что через некоторое время ему придется снова тратиться на продление срока действия документов на суда, которым сейчас уже более 30 лет.