УДП выставило весь морской флот на продажу: что стало причиной "болезненного" решения

Украинское дунайское пароходство объявило о выставлении на продажу собственного морского флота. Как говорится в сообщении предприятия, это решение является "болезненным, но единственным правильным", поскольку ключевым сегментом для него являются речные, а не морские перевозки.

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"Мы должны избавиться от убыточных непрофильных активов и направить ресурсы на модернизацию речного флота. Именно в сегменте грузовых речных перевозок у пароходства есть перспективы развития", — отмечают в УДП.

Все шесть морских судов выставлены на продажу единым лотом, начальная цена которого установлена в 440,68 миллиона гривен. Аукцион пройдет 13 декабря. Отмечается, что государство (в лице Министерства развития общин и территорий) как владелец компании решение о продаже судов поддержало.

"Судовладельцев, безусловно, больше интересуют отремонтированные "Вилково" и "Измаил" — с документами, готовые к работе. Однако важно, чтобы покупателя нашли также "Татарбунары", "Виана ду Каштело", "Килия" и "Рени", которые уже многие годы находятся в отстое", — указывает пароходство.

Причина продажи морского флота УДП

Там напоминают, что в прошлом году, когда при блокировке портов "Большой Одессы" правительство поставило задачу обеспечить вывоз агропродукции из портов на Дунае, предприятие начало восстановление собственного морского флота.

"При прошлогодних фрахтовых ставках восстановление флота было выгодной инвестицией с коротким сроком окупаемости. Но после снятия блокады с портов Одессы фрахтовые ставки упали в несколько раз. Дунайские порты опустели. И дальнейшая тенденция неутешительна", — пояснили в УДП.

Там говорят, что хотя некоторые частные компании работают и при низких ставках, однако они оптимизируют налоги, оперируют сотнями единиц флота разного тоннажа, работают в разных сегментах, на разных рынках с гарантированной обратной загрузкой судов.

В то же время УДП как государственная компания, "честно платящая все налоги", находится с ними в неравных условиях, имея рабочий флот в виде лишь двух небольших морских судов, и конкурировать с частными конкурентами не имеет возможности.

"Мы проанализировали и проработали все возможные варианты. Рассматривали предложения по передаче судов в тайм-чартер. Однако доход от чартера не будет перекрывать будущие расходы на обслуживание и ремонт судов. Это заведомо убыточный для государства проект", — говорится в сообщении.

Предприятие добавляет, что вечно держать суда в отстое со значительными ежемесячными расходами на содержание – также не является для него вариантом, и указывает, что через некоторое время ему придется снова тратиться на продление срока действия документов на суда, которым сейчас уже более 30 лет.

Что известно о морских судах УДП

Отметим, что все шесть выставленных на продажу сухогрузов являются однотипными. Они построены на заводе в городе Виана-ду-Каштелу (Португалия): одноименное и "Измаил" — в 1992 году, а остальные четыре — в 1993 году.

Суда имеют длину 82,94 метра, ширину 15,5 метра, высоту борта – 7,1 метра, осадку 5,67 метра. Их валовая емкость составляет 2977 тонн, чистая емкость – 1490 тонн. Корпуса изготовлены из стали.

Все суда предназначены для генеральных грузов и имеют флаг Украины. Пять из них, по данным сервиса MarineTraffic, находятся в порту Измаила, а "Рени" — в порту Тузла (Мраморное море, Стамбул, Турция).