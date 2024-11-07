В украинских компаниях проблемы с использованием морского флота: приходится продавать суда

Украинские компании распродают морской флот – частные предприятия продают то, что не приносит доход, вкладываясь в более привлекательные направления.

Об этом заявили в пресс-службе ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП).

В государственной компании заявляют, что УДП в прошлом году инвестировало в восстановление морского флота – это была стопроцентно выгодная инвестиция с очень быстрой окупаемостью.

"С тех пор ставки фрахта упали в несколько раз. Оперировать флотом в 2-3 судна пока нерентабельно. Особенно, если речь идет о государственном предприятии", — говорится в сообщении.

В компании определили основные факторы, которые играют против УДП :

УДП платит зарплату экипажу официально в Украине, в то время как частные перевозчики минимизируют уплату налогов через оффшоры.

Операторам с большим количеством флота легче договариваться с контрагентами о работе на линиях со стабильной загрузкой. Мелким операторам, как УДП, приходится довольствоваться спотовым рынком, что приводит к значительным простоям, сложностям с обратной загрузкой, что в комплексе уменьшает рентабельность рейсов.

Морские суда УДП в результате незначительного дедвейта (3,5 тыс. т) были наиболее востребованы в поставках агропродукции в Турцию, но с 27 июня 2024 г. страна ввела запрет на импорт зерновых, что привело к избыточному предложению фрахта. 15 октября запрет был отменен, но частично.

В отличие от имеющего собственную грузовую базу "Кернела", УДП вынужденно конкурирует за груз с сотнями других перевозчиков без какой-либо поддержки со стороны государства.

Компания "Кернел" продала балкер Eneida, купленный год назад

Напомним, украинский агрохолдинг Kernel Андрея Веревского еще весной продал балкер Eneida грузоподъемностью 44 тысяч тонн зерна. Об этом говорится в отчете компании за 2024 финансовый год (июль 2023 года – июнь 2024 года).

Eneida была одним из первых судов, воспользовавшихся временным коридором в Черном море, который ввела Украина после отказа России в июле 2023 года от "зернового соглашения", гарантировавшего отсутствие атак на морские суда со стороны РФ.

Отметим при этом, что по данным сервисов отслеживания судов, балкер Eneida под флагом Белиза уже называется Rozana. По состоянию на 30 октября он находился у берегов ОАЭ, направляясь из Омана в порт Фуджейра.

"Мы заходили в инвестицию, когда цены на фрахт были наверху. Когда окупаемость судна составляла меньше года", – объясняют в компании.

В общем в 2023 году "Кернел" приобрел три морских судна дедвейтом 13,5, 47,3 и 50 тыс. тонн.

Украина модернизирует речной флот

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ "Украинского Дунайского пароходства" перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота Украинского дунайского пароходства (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).