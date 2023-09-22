Еще три судна двигаются к украинским морским портам: их загрузят не только зерном

Три судна двигаются в направлении украинских портов под загрузку экспортной продукцией. Об этом 22 сентября сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, балкеры Azara, Ying Hao 01 и Eneida подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских суден. Они прибудут в порты "Южный" и "Черноморск".

Там судна загрузят более 127 тысячами тонн украинской агропродукции и железной руды, после чего они отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Временный коридор для суден: что известно

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Поэтому недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых судов , двигающихся к морским портам или через Черное море.

С 16 августа временным коридором эвакуировались пять суден, находившихся в портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения РФ. Речь шла о контейнеровозе Joseph Schulte и балкерах Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

А 16 сентября стало известно, что первые два гражданских судна воспользовались маршрутом на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии. Позже они покинули порт с почти 20 тысячами тонн продовольствия.