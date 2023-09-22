Ще три судна рухаються до українських морських портів: їх завантажать не лише зерном

Три судна рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією. Про це 22 вересня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, балкери Azara, Ying Hao 01 й Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден. Вони прибудуть у порти "Південний" та "Чорноморськ".

Там судна завантажать понад 127 тисячами тонн української агропродукції й залізної руди, після чого вони вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Тимчасовий коридор для суден: що відомо

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Тому нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море.

Із 16 серпня тимчасовим коридором евакуювалися пʼять суден, які перебували в портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Ішлося про контейнеровоз Joseph Schulte й балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

А 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна скористалися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії. Пізніше вони залишили порт із майже 20 тисячами тонн продовольства.