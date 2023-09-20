Зеленський пропонує створити зернові хаби в Африці: перемовини вже розпочалися

Україна може створити зернові хаби в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Цілей сталого розвитку, передає пресслужба Офісу президента.

За його словами, це необхідно для запобігання будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.

"Ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Ми вже почали переговори про такі можливості. Хоч би якою була проблема, співпраця може дати рішення", – висловився Зеленський.

Президент зазначив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки.

"Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи "Зерно з України", – розповів він.

Як додав Зеленський, український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. Крім того, з транзитних портів продукцію доправлено до Ефіопії та Судану. Загалом ідеться про 32 мільйони тонн продовольства.

Вихід РФ із зернової угоди: як Україна експортує продовольство

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Із того часу Україна використовує для експорту зерна переважно автомобільний, залізничний і річковий транспорт.

У серпні було відкрито тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Однак коридор використовувався для евакуації суден із України. І лише 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна скористалися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії.