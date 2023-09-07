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Категорія
Агро
Дата публікації

Українське зерно почало експортуватися через порти Хорватії

Українське зерно почало експортуватися через порти Хорватії
Рієке - найбільший порт Хорватії. Фото: Вікіпедія

Українське зерно вже почало експортуватися через хорватські порти. Хоча можливості даного торгового шляху наразі є обмеженими, але він вже користується популярністю і Україна буде його розвивати.

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Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору", – сказала Юлія Свириденко.

Сторони також обговорили можливості спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

Окрім цього, Андрей Пленкович запропонував Україні допомогу у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має значний досвід в цьому. Мова йде про обмін досвідом зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.

Нагадаємо, Україна та Хорватія ще в липні домовились про використання хорватських портів для експорту українського зерна, який значно ускладнився після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Автор:
Тетяна Гойденко