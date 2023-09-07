Украинское зерно начало экспортироваться через порты Хорватии

Украинское зерно уже начало экспортироваться через хорватские порты. Хотя возможности данного торгового пути пока ограничены, но он уже пользуется популярностью и Украина будет его развивать.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем на саммите инициативы Трех морей в Бухаресте.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишев, но мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора", – сказала Юлия Свириденко.

Стороны также обсудили возможность совместного решения вопроса экспортных ограничений для украинского экспорта.

Кроме этого, Андрей Пленкович предложил Украине помощь в расследовании военных преступлений, поскольку у Хорватии значительный опыт в этом. Речь идет об обмене опытом по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, проводящих расследование совершенных во время войны преступлений.

Напомним, Украина и Хорватия еще в июле договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна, значительно усложнившегося после выхода России по Черноморской зерновой инициативе.