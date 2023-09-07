Україна запропонувала Туреччині відновити роботу "зернового коридору" без Росії

Українська сторона передала Туреччині пропозицію відновити роботу "зернового коридору" без Росії, але відповіді від Стамбулу поки не отримала.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це пише "Інтерфакс-Укаїна".

"Оскільки кораблі із зерном вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, це справді раціональний шлях", - сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

За словами Боднара, оскільки відсутні будь-які експортні обмеження щодо української продукції для суден, що проходять через цей гуманітарний коридор, такий альтернативний варіант може стати одним із основних інструментів для вирішення ситуації.

Він зазначив, що під час дії "зернової угоди" також відзначалися неодноразові випадки, коли країна-агресор намагалася обмежити прохід кораблів до українських портів або регулювати доступ до певних українських портів. Окрім цього також було встановлено обмеження щодо переліку продукції, яку можна було експортувати з України.

"Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію щодо наших партнерів - Туреччини та ООН та посередників і вироблятимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції зі зняття санкцій з Росії - це абсолютно хибний шлях", - запевнив Боднар.

За його словами, зараз відбувається взаємодія між Туреччиною та ООН у зв'язку з наслідками переговорів, які ведуться як з Україною, так і з Росією, з метою розроблення спільних позицій. Учасники процесу очікують на переговори між двома країнами на найвищому рівні. За даними посла, така зустріч може відбутися найближчими днями або в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

4 вересня під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія згідна обговорити Чорноморську зернову угоду, але до контрекного рішення справа не дійшла.

Нагадаємо, нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.