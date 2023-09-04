Путін заявив Ердогану, що готовий обговорити поверення до "зернової угоди"

4 вересня під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія згідна обговорити Чорноморську зернову угоду.

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Про це пише Reuters.

Ердоган, який раніше відігравав значну роль у переконанні Путіна дотримуватися "зернової угоди", намагається змусити російського президента повернутися до ініціативи. Турецький лідер сказав, що світ чекає новин щодо вирішення проблеми зернового коридору.

На це Путін відповів, що він відкриий для переговорів з цього питання, а також висловив сподівання завершити переговори щодо газового хабу в Туреччині.

Путін заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо Захід виконає окремий меморандум, погоджений одночасно з ООН, щоб полегшити російський експорт продовольства та добрив.

Хоча російський експорт даних товарів не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування перешкоджають поставкам. Однією з головних вимог Москви є відновлення підключення Россельхозбанку до системи міжнародних платежів SWIFT. ЄС припинив його в червні 2022 року в рамках широких санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення.

Видання пише, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову набір конкретних пропозицій, спрямованих на відновлення угоди.

Наразі в РФ обговорюють можливості постачання до Туреччини до 1 мільйона тонн російського зерна за зниженими цінами для подальшої переробки на турецьких заводах і доставки до країн, які найбільше його потребують.

Нагадаємо, Росія вийшла з угоди в липні - через рік після того, як вона була укладена за посередництва ООН і Туреччини - скаржачись на те, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з перешкодами і що недостатня кількість українського зерна надходить до потребуючих країн.

Після призупинення роботи "зернового коридору" компанії, що займаються судноплавством та страхуванням, висловили стурбованість щодо безпеки. Зважаючи на те, що російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

В свою чергу Україна створила новий "гуманітарний коридор", зазначивши, що він буде використовуватися в першу чергу для евакуації суден, які застрягли в українських портах.