Обстріли портів. У МЗС України назвали, скільки зерна росіяни знищили за 9 днів

За девʼять днів після виходу РФ із зернової угоди російські окупанти обстрілами знищили 180 тис. тонн продовольства. Про це 31 липня повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що загарбники завдавали ударів по портових містах і зернових складах. Ворог атакував 26 об'єктів портової інфраструктури України та п'ять цивільних суден.

У МЗС назвали це ще однією серією російських воєнних злочинів.

"Ми повинні припинити "голодні ігри" й забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", – додали в дипвідомстві.

Наслідки ворожих атак по портовій інфраструктурі та суднах. Інфографіка: МЗС України / Twitter

Атаки на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

Ворожих атак зазнали обʼєкти й в інших регіонах. 28 липня росіяни вдарили по території зернового терміналу на Херсонщині.

А в ніч на 30 липня загарбники цілилися по аграрних підприємствах Херсонської та Дніпропетровської областей. Тоді уламки БпЛА впали на територію однієї з агрофірм і виникла пожежа в зерносховищі.