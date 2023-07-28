Не врятує ситуацію. У Держдепі США прокоментували обіцянку Путіна щодо безкоштовного зерна для Африки

Обіцянки президента РФ Володимира Путіна про безкоштовне зерно для кількох країн Африки не врятують ситуації, яка склалася через вихід країни-агресорки із зернової угоди . Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "Укрінформ".

"Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, в будь-якій ситуації, включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки", – сказав він.

При цьому Пател зазначив, що блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи мало серйозний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Безкоштовне зерно від РФ: що пообіцяв диктатор

На економічному форумі "Росія-Африка" 27 липня Путін заявив, що РФ у найближчі три-чотири місяці, буде готова безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. При цьому він анонсував і безкоштовну доставку продукції.

Реагуючи на це, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що невелика кількість пожертвувань не виправить драматичного впливу завершення зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське продовольство.

"Очевидно, що виведення з ринку мільйонів і мільйонів тонн зерна призведе до зростання ціни. Тож не жменькою пожертвувань деяким країнам ми виправимо цей драматичний вплив, що зачіпає всіх та всюди", – підкреслив генсек.

Зауважимо, що Росія краде зерно з окупованої території України. Днями представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-агресорка має задачу продавати це продовольство в Африку та Азію. Про це свідчать ракетні удари по Одеській області, які РФ активізувала після виходу із зернової угоди. Таким чином росіяни намагаються знищити українську портову інфраструктуру.