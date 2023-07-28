Не спасет ситуацию. В Госдепе США прокомментировали обещание Путина о бесплатном зерне для Африки

Обещания президента РФ Владимира Путина о бесплатном зерне для нескольких стран Африки не спасут ситуацию, которая сложилась из-за выхода страны-агрессора из зерновой сделки. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает "Укринформ".

"Действия, безусловно, должны говорить за себя громче, чем слова, в любой ситуации, включая противодействие глобальной угрозе продовольственной безопасности", – сказал он.

При этом Пател отметил, что блокирование Россией Черноморской зерновой инициативы оказало серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Бесплатное зерно от РФ: что пообещал диктатор

На экономическом форуме "Россия-Африка" 27 июля Путин заявил, что РФ в ближайшие три-четыре месяца будет готова безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. При этом он анонсировал и бесплатную доставку продукции.

Реагируя на это, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что небольшое количество пожертвований не исправит драматического влияния завершения зернового соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие.

"Очевидно, что вывод с рынка миллионов и миллионов тонн зерна приведет к росту цены. Поэтому не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это драматическое влияние, затрагивающее всех и повсюду", – подчеркнул генсек.

Отметим, что Россия ворует зерно с оккупированной территории Украины. На днях представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у страны-агрессора есть задача продавать это продовольствие в Африку и Азию. Об этом свидетельствуют ракетные удары по Одесской области, которые РФ активизировала после выхода из зерновой сделки. Таким образом россияне пытаются уничтожить украинскую портовую инфраструктуру.