Разрушены терминалы и угроза гражданским судам. Как Украина может восстановить морское судоходство по окончании "зернового соглашения"

Россияне вышли из зерновой сделки и уничтожают украинские порты. Для полноценного возобновления экспорта зерновых есть два пути: либо новое соглашение с россиянами, либо возобновить судоходство без России. В последнем случае Украина получит возможность существенно расширить свой экспорт, но военные риски очень высоки.

Сразу после выхода России из "зернового соглашения" россияне нанесли массированную атаку по Одессе, в результате чего пострадала и портовая инфраструктура. Также россияне ударили по порту Черноморск , выведя из строя портовую инфраструктуру и уничтожив зерно, предназначенное для Китая. В ответ Президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту украинских портов .

В то же время россияне заявили, что сочтут любые суда, которые будут направляться в Украинские порты военной целью. На что Министерство обороны Украины ответило, что также будет считать военными целями суда, которые будут направляться в российские порты или порты оккупированных украинских территорий .

Очевидно, после выхода из зерновой сделки россияне будут всячески пытаться срывать торговые операции Украины в Черном море и не только. Атака на Дунайские порты , являвшиеся основной альтернативой Черному морю, ставит еще новые вызовы как перед украинским бизнесом, так и военными. Очевидно, разрушение портовой инфраструктуры может стать для Украины большой проблемой в первую очередь из-за того, что восстановление терминалов потребует много времени .

С другой стороны, обезопасив портовую инфраструктуру и акваторию хотя бы портов Большой Одессы можно будет рассчитывать не только на вывоз зерна, но и на полноценное восстановление морской логистики. Одна из альтернатив - каботажные перевозки товаров от украинских портов вдоль западного побережья Черного моря. Хотя это и дольше зато в акватории стран НАТО угроза для судов будет меньше. Остается только вопрос безопасности судов у украинского побережья. Если этот вопрос удастся решить, это будет означать окончание морской блокады, которая была главной проблемой украинского бизнеса после начала войны.

Для разблокирования моря украинской дипломатии нужно работать с Лондоном и Анкарой

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян говорит, что российские военные несомненно будут пытаться бить по гражданским судам, направляющимся в украинские порты, если будут судовладельцы, которые согласятся направить свои суда в украинские порты. Несмотря на прямые угрозы для судов со стороны российских военных в украинской акватории Черного моря, есть и косвенные угрозы, в частности дрейфующие мины. Учитывая это, будет не очень много желающих идти на такие риски даже под гарантии турецкого правительства.

В то же время экс-министр считает, что "зерновое соглашение" так или иначе будет продлено его действие выгодно и самой России.

“Наличие зернового коридора или экспорта зерна из Украины крайне выгодно России, потому что она этим шантажирует мир на уровне с ядерным оружием. Больше аргументов в России влиять на публичное мировое мнение не осталось. Я прогнозирую, что будет определенное обострение, после чего зерновой коридор в том или ином виде возобновит свою работу. Я бы хотел, чтобы это было в гораздо более широком виде, не только зерно, но и другие виды товаров, в первую очередь металл плюс контейнеры”, - говорит Емельян.

По каботажным перевозкам вдоль побережья Румынии и Болгарии главным вопросом будет, что Украина способна продемонстрировать вместе с союзниками. По мнению экс-министра, идеальным выходом из ситуации будут военные конвои зерновозов из Турции или Великобритании, также прекрасно знающей Черноморский регион.

По его мнению, поскольку большинство кораблей, обслуживавших "зерновое соглашение", были именно турецкими для возобновления судоходства украинской дипломатии, стоит работать именно с Лондоном и Анкарой и именно в этом треугольнике выстроить эффективный механизм.

“Мероприятие созревает к мнению, что позицию России можно вообще игнорировать если. Эрдоган об этом говорит мягко. Он заявил, что ему кажется, что Путин хочет, чтобы этот коридор действовал. И в других случаях России нечего противопоставить Турции. Захочет ли Турция быть более активной в этом направлении? У меня есть предположения, что Эрдоган сможет это сделать. Потому что он занимается ролью своего государства в этом регионе. У него видны амбициозные цели и он хотел бы, чтобы Турция была лидером этой части мира. Для этого нужно показывать силу, для этого нужно показывать, что ты умеешь достигать поставленных задач. Плюс нужно не забывать экономический фактор как бы ни было для турецких компаний транзит украинского зерна, торговля им это хороший бизнес. Если мне не изменяет память в прошлом году Турция стала экспортером №1 муки. Из чего эта мука сделана догадаться не трудно”, - говорит экс-министр.

Другим вариантом является уничтожение российских военных кораблей по Украине, речь идет прежде всего о противокорабельных ракетах и морских дронах.

«Вспомните ситуацию, когда были атакованы крейсер «Москва» или Севастопольская бухта. Очень многие российские корабли перешли в Новороссийск на постоянное базирование покинув Крым. Они понимают, что находятся под угрозой постоянного удара. Так россияне уже учатся воевать с украинскими дронами, но на примере Крымского моста мы видим, что эти навыки еще недостаточны и россияне не смогут отразить все атаки. Особенно когда речь идет о неспециализированных военных кораблях, хотя их лучше оборудованный противолодочный и противоавиационных крейсер был утоплен. Поэтому говорить о том, что Россия будет владычицей Черного моря, мы точно не можем. Но понимаем, что риск сохраняется и вряд ли в данной ситуации мы можем обеспечить безопасность каждому судну, которое будет идти в направлении украинского порта”, - говорит Емельян.

По его словам, в таком случае гарантии для страхования военных рисков, которые Украина получила во время Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне, теоретически могут быть распространены на суда, которые будут идти в украинские порты. Но для этого Украине нужно будет основательно поработать с Международной морской организацией, расположенной в Лондоне и мировыми страховыми компаниями, также расположенными в Лондоне.

“Здесь есть проблема, потому что недавно Президент уволил нашего посла в Великобритании. Это может поставить точку во многих положительных вещах в наших двусторонних отношениях. Потому отсутствие посла это негативный фактор”, - говорит Емельян.

Защитить морской коридор силой оружия

Главный редактор профильного издания Defence Express и бывший сотрудник государственного концерна "Укроборонпром" Олег Катков говорит, что в случае возобновления судоходства в Черном море главной задачей будет доведение кораблей по предложенному правительством коридору к границам с Румынией. И обеспечить сохранность этих кораблей будет очень трудно.

Во-первых, на территории оккупированного Крыма находятся береговые комплексы Бастион, которые оснащены ракетами Оникс, которыми сейчас российские военные бьют по украинским портам и по Одессе.

"Портовая инфраструктура для этих ракет является достаточно необычной целью, а гражданское судно-зерновоз это для них как мишень в тире", - говорит Катков.

Во-вторых, российские надводные корабли, использующие ракеты "Калибр" и "Оникс". Дальность этих ракет составляет 300 км. Дальности украинских противокорабельных систем не хватает, чтобы отогнать россиян от границ использования этих ракет.

В-третьих, на вооружении русского флота есть подлодки. В первую очередь речь идет о дизель-электрических подлодках проекта "Варшавянка", которые могут взять на себя задачу уничтожения гражданских судов. Кроме этого в оккупированном Крыму базируется морская авиация РФ, тоже имеющая на вооружении противокорабельные ракеты.

“Таким образом, если речь идет о том, Украина действительно будет разблокировать этот коридор, то необходимо поразить как подлодки. Учитывая, что в Украине нет возможности поражать подлодки на плаву, то речь идет именно о поражении именно баз этих подлодок. И самолеты лучше тоже лучше уничтожать на базах. К этому следует добавить ракетный комплекс Бастион. Если такая задача поставлена и вынесена в публичное пространство, то соответственно в ВСУ все же есть соответствующие средства для его реализации”, - отмечает эксперт.

Обстрелы портовой инфраструктуры являются большой проблемой для Украины

В то же время, после выхода из зерновой сделки россияне начали бить по украинским портам не только на побережье Черного моря, но и на побережье Дуная. После начала полномасштабной войны порт Рени являлся одним из главных каналов украинского экспорта. Именно через Дунайские порты экспортировали руду и импортировали значительные объемы горючего.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что атака на Рени станет серьезным препятствием для поставок топлива в Украину.

“Сейчас капитаны танкеров советуются завозить ли в Дунайские порты или нет. Понимаете, риски очень велики. Корабль стоит в порту на ливне 1-1,5 суток, и есть угроза не только прямого попадания, но и того, что пожар из портовой инфраструктуры перевернется на корабль. Опасность того, что загорится судно и взорвется с бензином, очень велика, при этом могут пострадать не только наши населенные пункты, но и Молдова и Румыния”, - говорит Леушкин.

По его словам, обстрелы россиянами Дунайских портов создают проблему и для функционирования молдавского порта Джурджулешты. И если Румыны могут перебросить грузопоток из дунайских портов на порт Констанца, то у Молдовы такой возможности нет.

Однако, по мнению Леушкина, тотальный дефицит горючего из-за обстрелов портов Дуная Украине не угрожает. Кроме Дуная, топливо попадает в страну через западные границы и через Черновицкую область. Бизнесмен считает, что покрыть образовавшийся из-за атаки Дунайских портов дефицит горючего можно будет расширив поставки через румынскую границу в Черновицкой области. Расширение поставок через западные границы маловероятно прежде всего из-за того, что забастовки польских аграриев, мешают прохождению границы всем грузам, в том числе и горючему.

Аналитик ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко говорит, что разблокировка моря могла бы позволить увеличить экспорт железной руды из Украины в два раза. Во время работы зернового коридора Дунайские порты были перегружены как и шедшая к ним железная дорога.

"Включить другие группы товаров в действующее "зерновое соглашение" было очень сложно, однако сейчас, когда соглашения нет, можно разработать совершенно новый механизм, который проще будет включить такие товары как руда и металл", - говорит Тарасенко.

Таким образом, с выходом России из “зернового соглашения” конечно обнуляются все ранее заключенные соглашения, что позволяет восстановить морские перевозки в полном объеме, однако с разрушением портов этот вопрос теряет смысл.

“Очевидно возобновление каких-либо перевозок без участия россиян маловероятно. Они сейчас вышли из соглашения и мы можем думать о том, как доставлять корабли под конвоем в наши порты, но не будет терминалов и отгрузок не будет”, - говорит Тарасенко.