Правительство ограничило азартные игры в Интернете

Кабинет министров на заседании 17 мая принял постановление об ограничении азартных игр в Интернете.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабмином принято решение во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20.04.2024 «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет», введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 N 234.

"До вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, но не позднее окончания действия правового режима военного положения, установить порядок ограничения рекламы азартных игр, осуществляемая путем ограничения распространения рекламы азартных игр, рекламы торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, а также других обозначений, под которыми проводятся азартные игры, в частности с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также распространение соответствующего контекстного материала", - говорится в постановлении.

Кроме того, Кабмин запретил регистрацию организаторами азартных игр в сети Интернет нескольких клиентских счетов для одного игрока.

Также во время проведения азартных игр в Интернете организаторы азартных игр обязаны:

ввести обязательные перерывы в азартной игре для каждого игрока;

после регистрации игрока в онлайн-системе организатора азартных игр или до момента принятия ставки получить от игрока информацию о лимите средств, которые игрок желает тратить на азартную игру в течение определенного времени (сутки, недели, месяца) и установить ему выбранный лимит с возможностью его изменения не чаще одного раза в месяц;

установить максимальное время непрерывного участия игрока в азартной игре в течение суток и недель.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп относительно ограничения работы онлайн-казино.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

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