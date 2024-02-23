Игровая зависимость: в Украине количество лудоманов увеличилось в 8 раз

В Украине действует Реестр лудоманов — лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за три года существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство – 87% из них – попали в перечень в 2023 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество лудоманов растет из года в год.

Как отмечают аналитики, 3,7 тысячи человек находятся в Реестре лудоманов по состоянию на начало 2024 года.

"За все время существования в перечень было включено 3871 человек. Подавляющее большинство - 87% из них - попали в перечень в 2023 году. За прошлый год количество лудоманов в перечне выросло в 8 раз", - подчеркивают в "Опендатабот".

За последние два года из Реестра был исключен 171 человек в связи с истечением срока ограничений. Из них 60 человек были исключены в 2022 году, а еще 111 – в прошлом году.

99% игроманов самостоятельно внесли себя в "черный список"

Как сообщают в "Опендатаботе", 99% человек попали в Реестр по собственному заявлению о самоограничения. Только 1% человек были включены в реестр по решению КРАИЛ. В то же время по решению суда ни один человек не попал в Реестр.

"В настоящее время в Реестре лудоманов украинцы могут оказаться в трех случаях: самостоятельно подав заявление на самоограничение, по решению КРАИЛ на основании заявления об ограничении от родственников, а также по решению суда. Таким образом, в Украине нет четкой статистики по реальному количеству граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полную картину", - отмечают в "Опендатабот".

Аналитики акцентируют внимание на том, что для лудоманов в Украине предусмотрены лишь временные запреты на посещение игорных заведений — на срок от шести месяцев до трех лет. По истечении сроков действие этих ограничений автоматически прекращается.

Кроме того, в декабре 2023 года был принят Закон 9422, запрещающий выдавать кредиты попавшим в Реестр лудоманам. Однако это ограничение действительно только в том случае, если в перечне указано, что человек использовал кредитные средства для игры.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы о автоматическое продление сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрещении пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общее обращение игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

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