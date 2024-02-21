В Украине уровень мошенничества достиг исторического максимума

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. Уже в начале 2024 года был установлен новый антирекорд – около 8,5 тыс. новых дел.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто за прошлый год 82 609 уголовных производств.

"Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов", - отмечают аналитики.

Они обращают внимание, что в последний раз рекорд по делам по этому уголовному производству был установлен в 2013 году — тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого цифра шла на спад вплоть до начала полномасштабного вторжения.

"Пандемия мошенничества не утихает: уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытых производств. Для сравнения, это в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года", - подчеркивают в "Опендатабот".

По данным аналитиков, дел по ст. 190, доходящих до суда, с начала великой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то за последние два года — только 18%.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются взлом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Ранее в "Опендатабот" сообщали, что в Украине в 2023 году было зафиксировано более 360 случаев рейдерства. Большая часть производств открывается за подделку документов. При этом только 17% дел дошли до суда в прошлом году.

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