Каждый день в Украине открывается одно дело о рейдерстве

Более 360 случаев рейдерства было зафиксировано в 2023 году. Большая часть производств открывается за подделку документов. При этом только 17% дел дошли до суда в прошлом году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Дел о рейдерстве увеличилось почти втрое

По данным "Опендатабот", 363 дела о рейдерстве было открыто в Украине в 2023 году.

"Дел увеличилось почти втрое по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем в 2021 году, когда зафиксировали 597 таких производств", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что в прошлом году в среднем ежемесячно открывалось 30 дел о рейдерстве. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 50 производств в месяц.

Только 17% дел о рейдерстве в прошлом году доходили до суда

Как сообщают в "Опендатабот", в целом процент дел, поступающих в суд по статьям о рейдерстве, составляет 16,8%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 37,3%.

Кроме того, относительно 80% дел о рейдерстве, открытых в 2023 году, решение не было принято.

"Подавляющее большинство дел о рейдерстве — почти 68% или 245 производств — было открыто из-за подделки документов (ст.205-1 УКУ). До суда дошло лишь 55 дел по этой статье", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что 17% дел было открыто по фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) — это 62 уголовных производства. Из них до суда не дошло ни одного производства.

"Меньше всего дел, связанных с рейдерством, — 15% — касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206-2 УКУ). Из 56 уголовных дел в прошлом году в суд поступило только 6", - отмечают в "Опендатабот".

Заметим, что после спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет. За 10 месяцев 2023 года было открыто в 2,4 раза больше производств, чем за весь 2022 год.

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