За неимением судей апелляционные суды не рассмотрели почти каждое четвертое дело

Недостаточное финансирование апелляционных хозяйственных судов влияет на качество правосудия в Украине и является одной из причин ухудшения, в частности, промедления со сроками рассмотрения дел, что может привести к увеличению количества обращений в Европейский суд по правам человека.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты Украины.

Финансовые нужды судов были удовлетворены лишь 65-82%

Как сообщается, аудит засвидетельствовал, что за указанный период финансовые потребности апелляционных хозяйственных судов были удовлетворены лишь 65-82%, при этом наибольшая часть расходов направлена на оплату труда, коммунальные услуги и т.д. и только 0,1% – на развитие судов.

Значительная часть средств информатизации в апелляционных хозяйственных судов АГС осталась устаревшей или в нерабочем состоянии.

"Как результат, ни один АГС так и не был обеспечен комплексной системой защиты информации, обеспечение видеоконференцсвязью составило 80% потребности, а серверным оборудованием – 43%", - подчеркнули в Счетной палате.

По данным ведомства, все это создает риски ненадлежащего функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, а одной из причин недофинансирования ОГО стали законодательные разногласия в части финансового обеспечения судов.

Нехватка судей влечет за собой отсрочку рассмотрения дел

Как отмечают в Счетной палате, также нуждается в решении и проблеме недостаточной укомплектованности судов судьями, которая колеблется на уровне 60 – 76%.

"Это происходило из-за отсутствия полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВРП), осуществляющих отбор судей", - отмечают в Счетной палате.

Также выявлено необходимость определить оптимальное соотношение численности работников аппарата суда и количества судей, а также упорядочить структуру аппарата АГС.

"Нехватка судей также влечет за собой отсрочку рассмотрения дел апелляционными хозяйственными судами: по состоянию на конец 2022 года суды не рассмотрели почти каждое четвертое дело, а срок рассмотрения увеличился с 99 дней (в 2021 году) до 109 дней", - подчеркнули в Счетной палате.

Кроме того, как выявили аудиторы, неукомплектованность судов и, как следствие, чрезмерная загруженность судей, осуществляющих правосудие, повлияли и на общее качество решений АГС: количество измененных или отмененных кассационной инстанцией решений в 2022 году выросло на 21% по сравнению с 2021 годом. Почти каждая четвертая жалоба на решение АГС полностью или частично удовлетворена.

Неэффективное использование бюджетных средств

Среди прочего, указанный аудит Счетной палаты установил - апелляционные хозяйственные суды в период 2020-I полугодии 2023 использовали 5 млн грн бюджетных средств с нарушением законодательства, 25 млн грн - потратили непроизводительно, более 33 млн грн - неэкономно, более 22 млн грн - с нарушениями требований ведения бухгалтерского учета и допустили неэффективное управление 9 млн грн.

В частности, непродуктивное использование бюджетных средств установлено при выплате отдельным судьям, фактически не осуществлявшим правосудие. Например, во Львовском АГС, находящемся в состоянии ликвидации с 2018 года, работали судьи, не осуществлявшие правосудие, но в 2020-1 полугодии 2023 года им было выплачено 16,5 млн грн судейского вознаграждения. Кроме того, судье Северного АГС, не осуществлявшему правосудие по подозрению в совершении уголовного правонарушения, выплачено 2,1 млн грн судейского вознаграждения.

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