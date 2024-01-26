Щодня в Україні відкривається одна справа про рейдерство

Понад 360 випадків рейдерства було зафіксовано у 2023 році. Більша частина проваджень відкривається за підробку документів. При цьому лише 17% справ дійшло до суду торік.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Справ про рейдерство побільшало майже втричі

За даними "Опендатабот", 363 справи про рейдерство було відкрито в Україні у 2023 році.

"Справ побільшало майже втричі у порівнянні до першого року повномасштабного вторгнення. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень", - зазначають аналітики.

Вони зауважують, що минулоріч, у середньому, щомісяця відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 50 проваджень на місяць.

Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду

Як повідомляють в "Опендатабот", загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.

Крім того, 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.

"Переважну більшість справ про рейдерство — майже 68% або 245 проваджень — було відкрито через підробку документів (ст.205-1 ККУ). До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що 17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) — це 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодного провадження.

"Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ). З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6", - зазначають в "Опендатабот".

Зауважимо, після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростає. За 10 місяців 2023 року було відкрито у 2,4 рази більше проваджень, аніж за весь 2022.

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