Активність рейдерів в Україні стрімко зростає: які схеми використовують

Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення, кількість справ про рейдерство в Україні стрімко зростає. Лише за 10 місяців поточного року було відкрито у 2,4 рази більше проваджень, аніж за весь 2022. Переважна більшість справ стосується підробки документів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість справ про рейдерство в Україні

Зазначається, що 312 кримінальних проваджень за статтями щодо рейдерства було відкрито в Україні за 10 місяців 2023 року. Це у 2,4 рази більше, ніж за весь 2022 рік, коли було зареєстровано 131 провадження.

"Попри стрімке зростання, активність рейдерів все ще не повернулась до показників 2021 року, коли було зафіксовано вдвічі більше справ за відповідними статтями — 614 проваджень", - зауважують в "Опендатабот".

Більшість справ стосується підробки документів

За даними аналітиків, переважна більшість справ про рейдерство — майже дві третини від загальної кількості або 199 проваджень — було відкрито через підробку документів (ст.205-1 ККУ).

До судового розгляду вже дійшло менше чверті від загальної кількості — 46 справ.

Через протидію господарської діяльності (ст.206 ККУ) цьогоріч зареєстровано 64 провадження — це п’ята частина від загальної кількості справ про рейдерство. За десять місяців поточного року до суду ще не дійшла жодна з таких справ.

Помітно побільшало також справ через протиправне заволодіння майном (ст 206-2 ККУ) — відкрито 49 проваджень.

"Варто зазначити, що цьогоріч за цією статтею до суду надійшла рекордна кількість справ — аж 12% від загальної кількості відкритих. Для порівняння, у 2019 році до суду надійшло 4% проваджень, у 2021 — 7%, а у 2022 жодна справа за цією статтею не потрапила до суду", - підкреслили в "Опендатабот".

Зауважимо, за січень-травень 2023 року в Україні зареєстрували на 12% більше проваджень щодо рейдерства, ніж за весь 2022 рік. З усіх справ від початку року до суду дійшли 10%, всі вони стосуються підробки документів.

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