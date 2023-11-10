Активность рейдеров в Украине стремительно растет: какие схемы используют

После спада в первый год полномасштабного вторжения количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет. Только за 10 месяцев текущего года было открыто в 2,4 раза больше производств, чем за весь 2022. Подавляющее большинство дел касается подделки документов.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество дел о рейдерстве в Украине

Отмечается, что 312 уголовных производств по статьям по рейдерству было открыто в Украине за 10 месяцев 2023 года. Это в 2,4 раза больше, чем за весь 2022 год, когда было зарегистрировано 131 производство.

"Несмотря на стремительный рост, активность рейдеров все еще не вернулась к показателям 2021 года, когда было зафиксировано вдвое больше дел по соответствующим статьям - 614 производств", - отмечают в "Опендатабот".

Большинство дел касается подделки документов

По данным аналитиков, подавляющее большинство дел о рейдерстве — почти две трети от общего количества или 199 производств — было открыто из-за подделки документов (ст.205-1 УКУ).

До судебного разбирательства уже дошло менее четверти общего количества — 46 дел.

Из-за противодействия хозяйственной деятельности (ст.206 УКУ) в этом году зарегистрировано 64 производства - это пятая часть от общего количества дел о рейдерстве. За десять месяцев текущего года до суда еще не дошло ни одно из таких дел.

Заметно увеличилось также дел из-за противоправного завладения имуществом (ст 206-2 УК). открыто 49 производств.

"Стоит отметить, что в этом году по этой статье в суд поступило рекордное количество дел — 12% от общего количества открытых. Для сравнения, в 2019 году в суд поступило 4% производств, в 2021 — 7%, а в 2022 ни одно дело по этому. статьей не попала в суд", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Заметим, за январь-май 2023 года в Украине зарегистрировали на 12% больше производств по рейдерству, чем за весь 2022 год. По всем делам с начала года до суда дошли 10%, все они касаются подделки документов.

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