В Днепре комбриг ТрО помог рейдерам захватить торговые павильоны на набережной - ГБР (ФОТО)

Государственное бюро расследований сообщило бывшему уже командиру отдельной бригады территориальной обороны о подозрении в превышении власти из-за захвата земельного участка в Днепре.

Как сообщают ГБР и Офис генерального прокурора, подозреваемый в звании полковника в марте 2022 года издал незаконный приказ о принудительном отчуждении во время военного положения в пользу своей воинской части недвижимости нескольких юридических лиц, расположенной на двух земельных участках площадью 1,3 га вблизи реки Днепр.

В дальнейшем этот приказ стал основанием для рейдерского захвата неустановленными лицами добровольческого формирования, не имеющими никакого отношения к этой воинской части и представителям власти, двух крупных торговых павильонов.

После захвата павильоны были демонтированы, а земля вокруг – огорожена с целью строительства на ней новых объектов недвижимости. Такими неправомерными действиями потерпевшим был нанесен 21 миллион гривен ущерба.

Выводом судебной военной экспертизы была подтверждена незаконность соответствующего приказа и действий командира. Он подозревается по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения).

На земельные участки наложен арест. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 миллиона гривен.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Напомним также, что в феврале этого года Служба безопасности Украины разоблачила руководство добровольческого формирования на попытке рейдерского захвата коммунального предприятия "Бучаводоканал" в Киевской области.