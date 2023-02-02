СБУ разоблачила руководство добробата на попытке рейдерского захвата "Бучаводоканала"

Служба безопасности Украины идентифицировала всех участников попытки рейдерского захвата коммунального предприятия "Бучаводоканал" в Киевской области. Как говорится в сообщении спецслужбы, среди организаторов преступления – руководство местного добровольческого формирования.

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Установлено, что в августе 2022 года 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения, находящегося в коммунальной собственности Бучанского горсовета.

После проникновения на территорию предприятия злоумышленники заблокировали передвижение четырех работников. Угрожая физической расправой, рейдеры не допускали коммунальщиков к техобслуживанию водонапорного пункта и насосов, что повлекло за собой перебои в водоснабжении города.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в штабе добровольческого формирования и помещении Ирпенского городского совета правоохранители обнаружили незарегистрированное автоматическое оружие и более 250 патронов разного калибра.

Трем организаторам рейдерского захвата сообщено о подозрении по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по части 2 статьи 341 УК (захват государственных или общественных зданий или сооружений) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводили сотрудники управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с полицией при процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним также, что накануне СБУ сообщила, что вместе с полицией Киева нейтрализовала в рамках спецоперации транснациональную преступную организацию, терроризировавшую и запугивающую жителей столичного региона. Злоумышленники под видом двух добровольческих формирований систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли к ним психологическое давление и насилие.