Во Львовской области задержали членов ОПГ, похищавшей и пытавшей людей под видом добробата

Служба безопасности Украины и полиция обезвредили в ходе спецоперации во Львовской области преступную организацию, терроризировавшую и запугивающую жителей региона под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны.

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Как сообщают в СБУ, установлены факты похищения, незаконного лишения свободы и пыток людей. Также указано, что злоумышленники пытались заниматься рэкетом через искусственно созданные конфликтные ситуации под надуманными предлогами. В случае неуплаты денег злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

В состав преступной организации входило не менее шести местных жителей. Силовики задержали организатора и активных участников организации во время требования денег у потерпевшего.

Как уточняют в Главном управлении полиции во Львовской области, организатор и два участника организации были задержаны с поличным сразу после получения ими 20 тысяч гривен, которые злоумышленники требовали от потерпевшего за возвращение транспортного средства, которым они незаконно завладели.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ГУ НП во Львовской области Фото: ГУ НП во Львовской области

Задержание произошло с привлечением бойцов спецподразделения полиции КОРД и Центра специальных операций "А" СБУ. Еще трое участников преступной организации были задержаны по местам их проживания. Вещественные доказательства – денежные средства потерпевшего – у них изъяли.

Сейчас шестерым злоумышленникам сообщено о подозрениях по четырем статьям Уголовного кодекса, а именно частям 1 и 2 статьи 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); части 4 статьи 189 (вымогательство в условиях военного положения); а также части 4 статьи 296 (хулиганство).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех виновных лиц. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.