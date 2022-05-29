В Харькове будут судить еще двух членов банды рэкетиров, вымогавшей у агробизнесмена $700 тысяч

Департамент стратегических расследований Нацполиции завершил расследование и при согласовании Харьковской областной прокуратуры передал в суд дело против двух членов организованной преступной группы, специализировавшейся на вымогательстве денег.

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Как говорится в сообщении полиции, им вменяют соответствующий состав преступления - часть 4 статьи 189 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Речь идет о членах банды из 13 человек, пятеро из которых были задержаны еще 14 апреля 2021 года в гостинице Kharkiv Palace в областном центе. Туда руководитель крупной агрокомпании пришел, чтобы передать 600 тысяч долларов, которые требовали злоумышленники.

До этого в марте 2021 года в поселке Панютино Лозовского района они потребовали от предпринимателя перерегистрировать принадлежащее ему предприятие, однако когда тот отказался, избили его и в потребовали 700 тысяч долларов.

100 тысяч долларов из этой суммы он сразу передал в качестве гарантии согласия на их требования, однако параллельно обратился в полицию. Сообщалось также, что члены ОПГ вскоре напомнили ему о необходимости уплаты остальной суммы, повредив автомобиль потерпевшего и оставив на его капоте траурные венки.

Пятерым задержанным в центре Харькова, а также трем их сообщникам сообщили о подозрении. В октябре дело против них было передано в суд. Полиция ныне указывает, что оно рассматривается до сих пор.

Остальных же пятерых членов группировки объявили в розыск. 8 февраля уже 2022 года двое из разыскивавшихся были задержаны в Харькове, а теперь, соответственно, предстанут перед судом.