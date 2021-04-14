Общество 1 час назад

В Харькове задержали пятерых бандитов, вымогавших у агробизнесмена $700 тысяч (ФОТО)

Рэкетиры требовали отдать или деньги, или предприятие — потерпевший выбрал пойти в полицию

Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: прокуратура
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция

Полиция задержала в Харькове пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.

Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Тогда же они впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад сотрудники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, в ходе которой мужчина передал им первый транш в размере 100 тысяч долларов.

В свою очередь, как сообщает Харьковская областная прокуратура, 24 марта в поселке Панютино Лозовского района группа лиц предъявила требование главе общества с ограниченной ответственностью перерегистрировать принадлежащее ему предприятие на указанных лиц.

Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения в виде побоев и сообщили, что в случае отказа пострадают члены его семьи. На следующий день потерпевший обратился в полицию.

Читайте также:
В Харькове накрыли ОПГ, обложившую данью ассенизаторов (ВИДЕО)

В дальнейшем он встретился с вымогателями. Злоумышленники, угрожая, сообщили, что потерпевший за неперерегистрацию корпоративных прав должен им отдать им 700 тысяч долларов, и в тот же день он передал им 100 тысяч в качестве гарантии того, что соглашается на их требования.

14 апреля этого года, находясь в гостинице Kharkiv Palace, мужчина передал группе оставшиеся вымогателей 600 тысяч долларов. Сразу после этого пять человек были задержаны.

Следователи областного управления полиции открыли производство по части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомление задержанным о подозрении.

При этом, как уточняет прокуратура, расследование проводят следователи Лозовского районного отдела полиции, а процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Лозовская окружная прокуратура.

Напомним, что в феврале полиция уже сообщала о разоблачении в Лозовском районе Харьковской области группировки, вымогавшей деньги у местных предпринимателей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Днепре накрыли наркозавод, производивший до 300 кг амфетамина в месяц (ФОТО)
В Днепре накрыли наркозавод, производивший до 300 кг амфетамина в месяц (ФОТО)
Молоко и масло остаются самыми фальсифицируемыми продуктами — Госпродпотребслужба
Молоко и масло остаются самыми фальсифицируемыми продуктами — Госпродпотребслужба
Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей
Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей

  3. Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

  4. Мошенничество, кража личности и пропущенный самолет: в чем опасность электронных паспортов

  5. В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...