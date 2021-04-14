В Харькове задержали пятерых бандитов, вымогавших у агробизнесмена $700 тысяч (ФОТО)

Полиция задержала в Харькове пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.

Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года.

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Тогда же они впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад сотрудники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, в ходе которой мужчина передал им первый транш в размере 100 тысяч долларов.

В свою очередь, как сообщает Харьковская областная прокуратура, 24 марта в поселке Панютино Лозовского района группа лиц предъявила требование главе общества с ограниченной ответственностью перерегистрировать принадлежащее ему предприятие на указанных лиц.

Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения в виде побоев и сообщили, что в случае отказа пострадают члены его семьи. На следующий день потерпевший обратился в полицию.

В дальнейшем он встретился с вымогателями. Злоумышленники, угрожая, сообщили, что потерпевший за неперерегистрацию корпоративных прав должен им отдать им 700 тысяч долларов, и в тот же день он передал им 100 тысяч в качестве гарантии того, что соглашается на их требования.

14 апреля этого года, находясь в гостинице Kharkiv Palace, мужчина передал группе оставшиеся вымогателей 600 тысяч долларов. Сразу после этого пять человек были задержаны.

Следователи областного управления полиции открыли производство по части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомление задержанным о подозрении.

При этом, как уточняет прокуратура, расследование проводят следователи Лозовского районного отдела полиции, а процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Лозовская окружная прокуратура.

Напомним, что в феврале полиция уже сообщала о разоблачении в Лозовском районе Харьковской области группировки, вымогавшей деньги у местных предпринимателей.