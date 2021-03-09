Общество 40 минут назад

В Харькове накрыли ОПГ, обложившую данью ассенизаторов (ВИДЕО)

Организатором группировки, как отмечают в полиции, выступил "правозащитник, боровшийся с произволом"

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В Харькове полиция задержала членов группировки, занимавшейся вымогательством средств с предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области.

Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации.

Кратко и по делу в Telegram

"Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, он вместе с другими ее членами обложил "данью" местных предпринимателей. За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 грн. В дальнейшем они решили поднять "таксу" до 200 грн. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности", — говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 тысяч грн.

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5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного транша в сумме 18 тысяч грн.

В целом, по данным полиции, на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 тысяч грн.

В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 тысяч грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры, черновые бухгалтерские записи.

Организатора и одного из участников преступной группировки задержали. Следователи по согласованию с Харьковской областной прокуратуров сообщили трем злоумышленникам о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

Двум подозреваемым, которых непосредственно задержали после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности. За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения.

Напомним, в начале марта также задержали замначальника одного из отделений полиции в Днепропетровской области, собиравшего "дань" с бизнеса.

Ранее же в Лозовой Харьковской области задержали "журналиста", организовавшего ОПГ, которая вымогала "дань" с бизнесменов.

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