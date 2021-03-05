Под Днепром задержали замначальника отделения полиции, собиравшего "дань" с бизнеса

Сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции со следователями Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции Днепропетровской области, собиравшего "дань" с бизнесменов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, 36-летний задержанный установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса: независимо от того, была ли деятельность легальной или откровенно незаконной, полицейский вымогал с дельцов ежемесячную оплату за "крышу".

"Дань", "ежемесячная доля, "крышевание" — это совсем не то, чем должны заниматься полицейские... Конечно, он уволен из органов полиции. Знаете, в полиции действительно существует весомый некомплект. Но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны", — заявил Клименко.

Он также добавил, что в рамках служебного расследования и следствия устанавливается, имел ли задержанный сообщников.

Напомним также, что в ноябре Служба безопасности Украины и полиция задержали заместителя председателя Закарпатского облсовета Петра Грицика и одного из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции по подозрению в вымогательстве взяток строительства культурного центра в рамках "Большой стройки".