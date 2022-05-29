У Харкові судитимуть ще двох членів банди рекетирів, яка вимагала у агробізнесмена $700 тисяч

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції завершив розслідування та за погодженням Харківської обласної прокуратури передав до суду справу проти двох членів організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на вимаганні грошей.

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Як йдеться у повідомленні поліції, їх інкримінують відповідний склад злочину - частину 4 статті 189 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання до 12 років ув'язнення.

Йдеться про членів банди з 13 осіб, п'ятеро з яких були затримані ще 14 квітня 2021 року у готелі Kharkiv Palace в обласному центрі. Туди керівник великої агрокомпанії прийшов, щоби передати 600 тисяч доларів, які вимагали зловмисники.

До цього в березні 2021 року в селищі Панютине Лозовського району вони вимагали від підприємця перереєструвати підприємство, яке йому належить, проте коли той відмовився, побили його і стали вимагати 700 тисяч доларів.

100 тисяч доларів із цієї суми він одразу передав як гарантію згоди на їхні вимоги, проте паралельно звернувся до поліції. Повідомлялося також, що члени ОЗУ невдовзі нагадали йому необхідність сплати решти суми, пошкодивши автомобіль потерпілого і залишивши на його капоті жалобні вінки.

П'ятьом затриманим у центрі Харкова, а також трьом їхнім спільникам повідомили про підозру. У жовтні справу проти них було передано до суду. Поліція нині вказує, що він розглядається й досі.

Інших же п'ятьох членів угруповання було оголошено в розшук. 8 лютого вже 2022 року двоє з них були затримані в Харкові, а тепер, відповідно, постануть перед судом.