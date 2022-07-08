В Киеве будут судить ОПГ, удерживавшей 120 человек в рабстве на агропредприятии в Днепропетровской области

Дарницкая окружная прокуратура Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении шести участников преступной группы, организовавших схему вербовки социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве. Как сообщает Киевская городская прокуратура, им инкриминируется часть 3 статьи 149 Уголовного кодекса.

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По данным следствия, участники преступной группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, находившихся в сложных жизненных условиях и не имеющих постоянного жительства.

Потерпевшим обещали работу на агропредприятии в Днепропетровской области, зарплату от 3000 до 4000 гривен в месяц, бесплатное жилье и питание. В действительности же людей расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания и заставляли безвозмездно работать по 12-16 часов в сутки на самых тяжелых работах.

Также злоумышленники обманным путем отбирали у потерпевших мобильные телефоны и паспорта, а обещанные деньги не выплачивали. В случае попытки самовольно покинуть агропредприятие людям угрожали физической расправой.

В рамках следствия правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия и домах, где содержали людей. На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находились 120 человек, которые были освобождены. Лиц, участвовавших в преступной схеме, задержали на месте.

По решениям судов во время расследования дела все подозреваемые были взяты под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тысяч гривен до 3,4 миллиона гривен.

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