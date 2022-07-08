Бизнес призвал президента как можно быстрее подписать закон, регулирующий трудовые отношения в условиях военного положения

Украинская Рада Бизнеса обратился к президенту Украины с призывом подписать закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений" №7251. Закон был принят парламентом на прошлой неделе.

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В коалиции УРБ считают, что документ "сделает более простой и понятной в применении современную систему законодательства о труде, устранит потенциальное возникновение трудовых споров в связи с существующими законодательными пробелами в регулировании трудовых отношений". Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса , опубликованном в пятницу, 8 июля.

В частности, закон вводит нормы, ускоряющие переход к электронному учету трудовой деятельности работника, а также определяет понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, вынужденным покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.

Кроме того, документ устанавливает возможность возмещения работникам и работодателям, связанным с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии.

Еще одной прогрессивной нормой является то, что во время объявления военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут осуществляться и вестись в электронной форме .

"Крайне важна статья 119 закона, согласно которой за гражданами, защищающими Украину от широкомасштабной военной агрессии России против Украины, сохраняются место работы и должность, в то же время материальное обеспечение военнослужащих перенесено на государственный бюджет. Государство будет заботиться о надлежащем социальном обеспечении защитников и защитниц Украины в период действия военного положения", - отмечают в УРБ .

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Украинская Рада Бизнеса – крупнейшее в Украине объединение 101 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 г. для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ. Главным документом, регламентирующим отношения между участниками коалиции, является Меморандум.