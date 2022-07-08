Бізнес закликав президента якнайшвидше підписати закон, який регулює трудові відносини в умовах воєнного стану

Українська Рада Бізнесу звернулася до президента України із закликом підписати закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" №7251. Закон був ухвалений парламентом минулого тижня.

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В коаліції УРБ вважають, що документ "зробить більш простою та зрозумілою у застосуванні сучасну систему законодавства про працю, усуне потенційне виникнення трудових спорів у зв’язку з наявними законодавчими прогалинами у регулюванні трудових відносин". Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу, опублікованій у п’ятницю, 8 липня.

Зокрема, законом запроваджує норми, які прискорюють перехід до електронного обліку трудової діяльності працівника, а також визначає поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, вимушеним покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі. Крім того, документ встановлює можливість відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії.

Ще однією прогресивною нормою є те, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть здійснюватися та вестися в електронній формі.

"Вкрай важливою є стаття 119 закону, відповідно до якої за громадянами, які захищають Україну від широкомасштабної військової агресії росії проти України, зберігаються місце роботи та посада, в той же час матеріальне забезпечення військослужбовців перенесено на Державний бюджет. Держава дбатиме про належне соціальне забезпечення захисників та захисниць України у період дії воєнного стану", - наголошують в УРБ.

ДОВІДКА:

Українська Рада Бізнесу - найбільше в Україні об’єднання 101 провідних бізнес-асоціацій, створене в 2017 р. для консолідації бізнесу та реалізації суспільно важливих реформ. Головним документом, який регламентує стосунки між учасниками коаліції, є Меморандум.