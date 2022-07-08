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У Києві судитимуть ОЗГ, що утримувала 120 людей в рабстві на агропідприємстві у Дніпропетровській області
Дарницька окружна прокуратура Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно шістьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві. Як повідомляє Київська міська прокуратура, їм інкримінують частину 3 статті 149 Кримінального кодексу.
За даними слідства, учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.
Потерпілим обіцяли роботу на агропідприємстві у Дніпропетровській області, зарплату від 3000 до 4000 гривень на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах.
Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта, а обіцяні гроші не виплачували. У разі спроби самовільно покинути агропідприємство людям погрожували фізичною розправою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У межах слідства правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства та у будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які були визволені. Осіб, які брали участь у злочинній схемі, затримали на місці.
Згідно з рішеннями суддів під час розслідування справи усі підозрювані були взяті під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тисяч гривень до 3,4 мільйоні гривень.
Джерело фото: ua.depositphotos.com