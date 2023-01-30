СБУ обезвредила в Одессе группировку, облагавшую "данью" арестованных

Служба безопасности Украины совместно с полицией нейтрализовала в Одессе криминальную группировку, действовавшую от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский".

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Как сообщают в спецслужбе, находясь на территории России, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины, для чего координировал банду, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

Отмечается, что злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги с граждан, в том числе, находящихся под следствием. В случае отказа они применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевшего, которых обещали "найти".

Непосредственное руководство группировкой, по данным правоохранителей, осуществлял местный уголовник, находившийся в городском следственном изоляторе. В конце августа 2022 года СБУ задержала в Одессе трех активных участников банды, действовавших на свободе.

Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Однако находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность.

Установлено, что уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, причем даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны были платить суммы в криминальную "кассу".

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств злоумышленнику дополнительно уведомлено о подозрении по части 2 статьи 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.