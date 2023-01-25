В Одесской области задержали российского агента, который "наводил" вражеские ракеты на энергообъекты

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектах критической инфраструктуры на территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник пытался выявить боевые позиции украинской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, агента РФ интересовали точные локации местных объектов энергетики.

Собранные сведения он хранил на флешке, которую планировал передать представителю российской спецслужбы.

При выполнении задач врага он рассчитывал получать от до 70 тыс. грн в месяц.

"В случае получения разведданных захватчики планировали использовать их для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам", - отмечают правоохранители.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали плану – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ.

В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражал среди окружающих.

Для сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Во время обыска у злоумышленника обнаружен флеш-носитель с поличным.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кировоградской области.