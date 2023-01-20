СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали ракетные удары по Днепру (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности обезвредила агентурную сеть Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известную как ГРУ) в Днепре. В ходе спецоперации были задержаны 7 российских агентов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ провела очередную важную спецоперацию по разоблачению и задержанию вражеских агентов. Это результат кропотливой работы наших контрразведчиков. Мы системно отрабатываем всех, кто помогает наводить российские ракеты на наши города. Каждый наводчик или корректировщик должен осознать - его действия не останутся без наказания. Служба безопасности и весь украинский народ не простит таких преступлений. Агентам России придется сполна ответить за совершенное", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По информации СБУ, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января.

Кроме того, агенты РФ собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы. Им оказался гражданин РФ, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной стране-агрессору.

Впоследствии злоумышленник скрылся в России, где был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их задаче он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков.

Ранее группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Правоохранители провели обыски по адресам жительства задержанных и обнаружили самодельные взрывные устройства, компьютерную технику, мобильные телефоны и прокремлевскую литературу.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, Служба безопасности обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области. Злоумышленники пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.