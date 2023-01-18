СБУ задержала в Херсоне предателя, работавшего в оккупационном "МВД"

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского сообщника в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленник вместе с оккупантами совершал "рейды" по территории города для выявления участников движения сопротивления.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленником оказался бывший чиновник расформированной государственной автомобильной инспекции, который после оккупации Херсона добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции. Так он вошел в состав созданного агрессором "главного управления МВД Херсонской области".

"В оккупационном органе его назначили "инспектором батальона патрульно-постовой службы". После этого он "нес службу" с огнестрельным оружием и соответствующим "удостоверением" российского образца", - говорится в сообщении.

Установлено, что он вместе с оккупантами совершал "рейды", во время которых рашисты незаконно задерживали граждан, грабили их дома и отвозили пострадавших в местную пыточную.

После освобождения Херсона коллаборант пытался скрыться на левом берегу Днепра. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Коллаборанту грозит наказание до 15 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта из освобожденного Херсона. Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.