СБУ задержала бывшего охранника российской колонии в Херсоне

Служба безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта из освобожденного Херсона. Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленнику было предложено "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии".

Коллаборант согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, в который рашисты незаконно отправляли репрессированных местных жителей.

Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом.

Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" русской застенки.

Во время освобождения Херсона злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Отметим, бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла "с повинной" в милицию.