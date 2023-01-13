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СБУ задержала бывшего охранника российской колонии в Херсоне
Служба безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта из освобожденного Херсона. Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленнику было предложено "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии".
Коллаборант согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, в который рашисты незаконно отправляли репрессированных местных жителей.
Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.
В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом.
Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" русской застенки.
Во время освобождения Херсона злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.
Отметим, бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую Служба безопасности и Государственное бюро расследований объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла "с повинной" в милицию.