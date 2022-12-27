Начальника исправительной колонии в Херсоне будут заочно судить за госизмену

Государственное бюро расследований завершило специальное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении начальника Северной исправительной колонии №90 в Херсоне Евгения Соболева, сотрудничавшего с россиянами во время оккупации города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщается в сообщении бюро, после захвата Херсона россиянами начальник колонии перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с захватчиками.

По его указаниям заключенные ремонтировали российскую военную технику на территории колонии, а российские солдаты и офицеры получали лечение в лазарете учреждения. Также оккупанты использовали колонию как склад для продовольствия и сигарет, которые затем продавались в Херсонской области.

Кроме того, установлено, что Соболев агитировал других чиновников Херсонской области сотрудничать с захватчиками. Ему вменяют государственную измену в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним также, что недавно ГБР сообщило о подозрении двум жителям Херсона, которые во время оккупации добровольно пошли работать на российскую администрацию в захваченную исправительную колонию.

Также в ходе стабилизационных мероприятий ГБР задержало в Херсоне четырех сотрудников колонии №90, работавших на захватчиков во время оккупации.