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Начальника исправительной колонии в Херсоне будут заочно судить за госизмену
Государственное бюро расследований завершило специальное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении начальника Северной исправительной колонии №90 в Херсоне Евгения Соболева, сотрудничавшего с россиянами во время оккупации города.
Как сообщается в сообщении бюро, после захвата Херсона россиянами начальник колонии перешел на сторону врага и начал активно сотрудничать с захватчиками.
По его указаниям заключенные ремонтировали российскую военную технику на территории колонии, а российские солдаты и офицеры получали лечение в лазарете учреждения. Также оккупанты использовали колонию как склад для продовольствия и сигарет, которые затем продавались в Херсонской области.
Кроме того, установлено, что Соболев агитировал других чиновников Херсонской области сотрудничать с захватчиками. Ему вменяют государственную измену в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что недавно ГБР сообщило о подозрении двум жителям Херсона, которые во время оккупации добровольно пошли работать на российскую администрацию в захваченную исправительную колонию.
Также в ходе стабилизационных мероприятий ГБР задержало в Херсоне четырех сотрудников колонии №90, работавших на захватчиков во время оккупации.