В Херсоне за госизмену задержали четырех сотрудников исправительной колонии

Сотрудники Государственного бюро расследований в ходе стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, во время оккупации города работавших на российских захватчиков.

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Как отмечают в бюро, оно начало документировать этих коллаборантов, как и многих других, еще до освобождения города Вооруженными силами Украины. Уже после его освобождения ГБР провело комплекс оперативно-розыскных мероприятий по уточнению местонахождения указанных лиц и задержало их.

Установлено, что после захвата Херсона российскими войсками сотрудники колонии согласились работать в незаконно созданном на базе колонии органе исполнения наказаний, выполняя все указания представителей оккупантов и удерживая за решеткой украинцев, не согласных с российской оккупацией.

Следствие продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к вышеупомянутой коллаборационной деятельности. Уголовное производство начато по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса). Фигурантам грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству прокуратуры двое подозреваемых уже находятся под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.

Фото: ДБР

Напомним, что в конце ноября ГБР и Служба безопасности Украины задержали во время стабилизационных мероприятий в Херсоне трех сотрудников следственного изолятора, которые во время оккупации города Россией также перешли на сторону врага.