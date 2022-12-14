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СБУ задержала автоперевозчика, предоставившего автобусы для перевозки оккупантов из Крыма в Херсон
Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС.
В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу страны-агрессора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ.
В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.
Отмечается, что автобусы компании, принадлежащей задержанному, массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма.
К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия.
После освобождения областного центра коллаборант пытался бежать в Молдову во избежание правосудия.
Впрочем, Служба безопасности предотвратила это. Сотрудники украинской спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали на попытке пересечения границы.
"Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных лиц", - отметили в СБУ.
Напомним, сотрудники СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации.